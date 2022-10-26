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الأربعاء، 26-10-2022 03:52 م

محافظ الزرقاء: اصابتان خطيرتان بحادث الزرقاء في العناية المركزة

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الوكيل الإخباري - قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إنه تم إدخال اثنين من مصابي حادث حافلة طلاب جامعة الزرقاء الاهلية إلى العناية المركزة بعد تعرضهم لإصابات خطرة.

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وأكد الجبور لـ " الوكيل الإخباري" أن المصابين الباقين حالتهم العامة متوسطة، منوهاً إلى أنه سيتم إخراج بعضهم اليوم. 

وأضاف أن سبب الحادث هو انزلاق الحافلة جراء الأمطار، منوها إلى أن الجهات المعنية ما زالت تجري التحقيقات.

 

وأكد أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي باستثناء إصابة واحدة تم نقلها لمستشفى الأمير فيصل.

وتوفي طالبان وأصيب أكثر من 29 آخرين إثر حادث انقلاب حافلة طلاب في الزرقاء، وفقاً لمصدر امني لموقع الوكيل الاخباري.

 




 

 


 

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