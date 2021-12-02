محافظ العاصمة يقرر وقف كافة الحفلات الغنائية داخل العاصمة عمان

الوكيل الاخباري - طلب محافظ العاصمة ياسر العدوان استدعاء القائمين على حفل بوليفارد العبدلي بعد المشاهدات والمخالفات الصريحة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي .



واوضح العدوان انه سيتم يوم غد طلب جميع من قام على هذه الاحتفالات واتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحقهم بالاضافة الى وقف كافة الحفلات الغنائية داخل العاصمة اعتبارا من غدا ولاشعار اخر .



واضاف انه تعتبر كافة الموافقات التي صدرت ملغاة اعتبارا من تاريخه.



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وشدد العدوان انه لن يكون هناك اي تهاون لاي مخالف لاوامر الدفاع .