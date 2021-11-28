بعد ارتفاع الاصابات.. مستشفى الملكة علياء يعاود استقبال مصابي كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية في الجيش العربي عن عودة مستشفى الملكة علياء العسكري لاستقبال المصابين بفيروس كورونا نظرا لارتفاع اعداد المصابين في المملكة بالآونة الأخيرة.

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وقالت الخدمات الطبية الملكية عبر صفحتها على الفيسبوك إن المستشفى عاود استقبال المصابين بكورونا من محافظة العاصمة ابتداءً من اليوم الاحد الموافق 28/11/2021 ، وتستمر المستشفيات الميدانية بمدينتي الزرقاء وإربد باستقبال الحالات من المحافظات المخصصة.

وتشير الخدمات الطبية الملكية الى ان مستشفى الملكة علياء العسكري سيبقى يستقبل بعض مرضى عيادات الاختصاص.

وتهيب الخدمات الطبية الملكية بالاخوة المراجعين الالتزام التام باجراءات السلامة العامة.