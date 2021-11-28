الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

محمد الطراونة يرثي ابنته .. رفقا بقلبي يا أريج فهو لا يحتمل فراقك

الملك: لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال

ارتفاع القادمين عبر المطار من متلقي اللقاح إلى 65 %

نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

الأردن يسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا الأحد.. تفاصيل

المستقلة للانتخاب تطلق الشعار الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022

إعادة 93 ألف دينار سُرقت من منزل في السلط

"الصناعة والتجارة" توضح حقيقة رفع أسعار الوجبات الشعبية

الأحد، 28-11-2021 02:31 م

المستشفيات الميدانية في الزرقاء وإربد تستمر باستقبال الحالات

بعد ارتفاع الاصابات.. مستشفى الملكة علياء يعاود استقبال مصابي كورونا

261997211_2150266111779549_7317829909806417431_n


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية في الجيش العربي عن عودة مستشفى الملكة علياء العسكري لاستقبال المصابين بفيروس كورونا نظرا لارتفاع اعداد المصابين في المملكة بالآونة الأخيرة.

اضافة اعلان

 

وقالت الخدمات الطبية الملكية عبر صفحتها على الفيسبوك إن المستشفى عاود استقبال المصابين بكورونا من محافظة العاصمة ابتداءً من اليوم الاحد الموافق 28/11/2021 ، وتستمر المستشفيات الميدانية بمدينتي الزرقاء وإربد باستقبال الحالات من المحافظات المخصصة.

 

وتشير الخدمات الطبية الملكية الى ان مستشفى الملكة علياء العسكري سيبقى يستقبل بعض مرضى عيادات الاختصاص.

 

وتهيب الخدمات الطبية الملكية بالاخوة المراجعين الالتزام التام باجراءات السلامة العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
246802762_2011251049052281_5590678648630030637_n

محمد الطراونة يرثي ابنته .. رفقا بقلبي يا أريج فهو لا يحتمل فراقك

61a38927d28db

الملك: لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال

thumb_328908_700_400_0_0_exact

نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

طلبة2

التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

1120212418845476387884

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

w

المستقلة للانتخاب تطلق الشعار الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022

أخبار متعلقة
Untitled-1-779

الخدمات الطبية: تخصيص المستشفيات الميدانية في إربد والزرقاء لكورونا

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

وزير الزراعة يقرر اغلاق سوق بيع المواشي في سحاب

1fb83d6235d3fa2e21f20c9bc9fb4935

إربد..استئصال ورم كبير من دماغ مريض في مستشفى الأميرة بسمة

سس

مدعي عام بني عبيد يوقف شخصا اعتدى على فتاة 15 يوما

9b656311e5be567336169dc15fb941ef

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

177714

634 ألف شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا في إربد