الخميس 27-01-2022
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الأربعاء، 26-01-2022 10:11 م

أولوية فتح الطرق أمام المستشفيات...

محافظ العاصمة يناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل ويعلن إغلاق الجسور المرتفعة

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العاصمة ياسر العدوان إن جميع الطرق في العاصمة عمان سالكة بحذر، باستثناء بعض الإغلاقات البسيطة التي جرت بسبب خروج بعض المواطنين بمركباتهم الصغيرة دون ضرورة.

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وقال العدوان في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" إنه جرى إغلاق الجسور المرتفعة في عمان احترازياً خوفاً من حدوث الانزلاقات، مثل جسر المدينة الرياضية، أما الأنفاق الاعتيادية فهي تعمل بشكل طبيعي.

 

وأشار أن الآليات موجودة في الشوارع تعمل على فتح الطرق، وستكون الأولويات بفتح الطرق الرئيسية، والطرق المؤدية إلى المستشفيات، مؤكداَ على أن الآليات ستعمل على مدار الساعة لفتح الطرق.

 

ودعا العدوان المواطنين عبر "الوكيل الاخباري" إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وعدم المجازفة بالخروج بمركبات غير مخصصة للسير على الثلوج، مناشداً الاتصال بأرقام الطوارئ إذا دعت الحاجة لذلك فقط.

 




 

 


 

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