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الجمعة، 16-10-2020 10:00 م

محافظ العاصمة يوضح حول حظر التجول الشامل

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الوكيل الاخباري - ضُبط 300 مخالف لحظر التجول الشامل في محافظة العاصمة عمان، الجمعة، وفق محافظ العاصمة سعد شهاب.
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وتحدث شهاب لـ "المملكة" عن عدم ضبط أي مركبة مخالفة لتعليمات الحظر الشامل في عمان، مشيراً إلى وجود غرفة طوارئ في المحافظة مهمتها التعامل مع مختلف الملاحظات.

وقال إن المخالفات انخفضت إلى النصف مقارنة بيوم الجمعة الماضية.

مديرية الأمن العام أعلنت، عن ضبط 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل في يوم الجمعة الماضي، في ظل تطبيق حظر التجول الشامل حينها.

غرفة عمليات

شهاب أشار إلى أن غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ لتقديم المساعدة، وتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي المنتشرة في عمّان التي تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح شهاب لـ "المملكة"، "لم تواجه فرق التقصي الوبائي في عمّان أي مشكلة، وفي حال واجهتها، فهناك غرفة عمليات في مركز محافظة العاصمة تعمل على مدار الساعة، وتضم كل الدوائر المعنية".

"لم نتبلغ بأي مشكلة تواجه فرق التقصي الوبائي"، وفق شهاب. وتنشط هذه الفرق خلال حظر التجول الشامل الذي تفرضه الحكومة يومي الجمعة والسبت.

وأشار شهاب إلى "عدم وجود أي منطقة معزولة في عمّان. كنا قد عزلنا مناطق أم نوارة والمقابلين وجزءا من منطقة تلاع العلي". لكن رفع العزل عن تلك المناطق بعد تحسن الحالة الوبائية فيها.

"في بعض المناطق التي عزلت سابقا كان فيها إصابات كثيرة جدا"، وفق شهاب الذي قال: "حاليا لا توجد أي منطقة بؤرة ساخنة فيها عدد كبير من الإصابات".

وبدأت القوات المسلحة مساء الخميس، بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية واتاحة المجال لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.

يشار إلى أن حظر التجوّل الشامل بدأ الساعة الواحدة من منتصف ليلة الجمعة، ولمدة 48 ساعة، لينتهي الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الأحد، ويستثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الإزمات.

 




 

 


 

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