الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 01-01-2023 08:45 م

محافظ الكرك يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - أعلن محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز حالة الطوارئ القصوى في جميع ألوية المحافظة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

وقال الفايز لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جميع الدوائر المعنية في المحافظة على جاهزية تامة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، مشيرًا إلى إعداد خطة طوارئ متكاملة من خلال التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة تضمنت تنظيف مجاري السيول والاودية والعبَّارات، وتأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية. 

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