محافظ الكرك يناشد المواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية

الوكيل الاخباري - ناشد محافظ الكرك، الدكتور محمد الفايز، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى سريان المياه، خاصة المتدفقة من منطقة سد الموجب بعد فيضانه.



وتسببت المياه المتدفقة بغزارة من سد الموجب بفيضانه؛ نتيجة غزارة الأمطار وسيلان الأودية التي تغذي السد، البالغة سعته التخزينية نحو 29 مليون متر مكعب.



وأكد المحافظ الفايز أن الأجهزة الأمنية والحكومية جددت تحذيراتها قبل يومين، مشددة على عدد من الإجراءات الوقائية لتفادي احتمالية تشكل السيول وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء بالسير على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

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