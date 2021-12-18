محافظ مأدبا: حصرنا مناطق الانهيارات وجاهزون للمنخفض

الوكيل الإخباري - قال محافظ مادبا علي ماضي أن غرفة العمليات في المحافظة على أتم الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي القادم على الأردن.



وبيّن ماضي لـ " الوكيل الاخباري" إنه تم حصر المناطق التي عادة ما تشهد تجمعاً للأمطار والإنهيارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لمنع وقوع أي حوادث خلال المنخفض.

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وأضاف أن عشرات الآليات ستكون بالميدان بالتعاون مع البلديات والاشغال والقطاع الخاص.



ومن المتوقع أن تشهد مناطق المملكة يوم الاثنين منخفضاً جوياً عميقاً قد يشهد تساقطاً للثلوج، وفقا لدائرة الارصاد الجوية.



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