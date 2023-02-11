محاولة اختراق لصفحة الخدمات الطبية على الفيسبوك

الوكيل الإخباري - نوهت الخدمات الطبية الملكية بأن أحد الأشخاص من خارج الأردن قام صباح اليوم بمحاولة اختراق ( تهكير) الصفحة الرسمية للخدمات الطبية الملكية.

اضافة اعلان



وأضافت في بيان لها على فيسبوك " استطاع بعد عدة محاولات من تحميل فيديو على الصفحة، والذي قام مسؤولي الصفحة بحذفه مباشرة ، واتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة لحماية الصفحة من التهكير ".



وتابعت: قامت الخدمات الطبية الملكية بمخاطبة إدارة الفيس بوك و ابلاغها بشكل رسمي عن محاولة اختراق الصفحة ، وإجراء اللازم من حيث حمايتها من الاختراق، وامكانية اتخاذ الاجراء القانوني في مثل هذه الحالات.

