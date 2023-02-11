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السبت، 11-02-2023 11:47 ص

محاولة اختراق لصفحة الخدمات الطبية على الفيسبوك

خخخخ


الوكيل الإخباري - نوهت الخدمات الطبية الملكية بأن أحد الأشخاص من خارج الأردن قام صباح اليوم بمحاولة اختراق ( تهكير) الصفحة الرسمية للخدمات الطبية الملكية. 

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وأضافت في بيان لها على فيسبوك " استطاع بعد عدة محاولات من تحميل فيديو على الصفحة، والذي قام مسؤولي الصفحة بحذفه مباشرة ، واتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة لحماية الصفحة من التهكير ". 


وتابعت: قامت الخدمات الطبية الملكية بمخاطبة إدارة الفيس بوك و ابلاغها بشكل رسمي عن محاولة اختراق الصفحة ، وإجراء اللازم من حيث حمايتها من الاختراق، وامكانية اتخاذ الاجراء القانوني في مثل هذه الحالات.


 




 

 


 

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