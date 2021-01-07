محددات إلغاء الحظر الشامل في المملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - صرّح مصدر طبي ، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن محددات العودة إلى الحياة تدريجيا في الأردن ، تتضح بعد أن يتم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى 20 % من الأردنيين ، من بينهم فئتي كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة.
وأشار المصدر ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن اللجنة تدرس مع المعنيين ، عددا من القرارات والتوصيات التي من شأنها عدم الإضرار بالوضع الوبائي الراهن ، والتي تهدف إلى حسر الوباء ، والحدّ من انتشاره، مشددا على أهمية الالتزام بالكمامات والتباعد الجسدي .
وزاد " في حال كانت فرص انتشار الوباء ضئيلة في المملكة ، فإنه لا يوجد ما يمنع لعودة الحياة بشكل تدريجي ، واتخاذ قرارات هامة ، كرفع الحظر الشامل يوم الجمعة ، وإلغاء الحظـر الجزئي ، على وقع المطالب الشعبية المتزايدة في هذا الشأن ".
" في حال ارتفعت نسبة المتعافين من كورونا إلى أكثر من 50% بالأردن ، وأخذ اللقاح بنسبة تم تحديدها ، وانخفاض نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات من الفيروس ، سيصار إلى بحث قرارات مصيرية هامة" ، وفق المصدر .
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