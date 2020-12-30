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الأربعاء، 30-12-2020 11:29 م

وزير الصحة للوكيل : نراقب تطورات السلالة الجديدة لكورونا والوضع الوبائي في تحسن

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح للوكيل الاخباري حول ما اذا كان هناك سبب للقلق من ظهور السلالة الجديدة لكورونا وانتشارها بشكل سريع في عدد من دول العالم واحتمالية دخولها الى المملكة . 

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حيث قال عبيدات في تصريحه انه " لغاية الان الأمور غير واضحة مؤكدا اننا بحاجة لبعض الوقت حتى نرى تأثير التغيرات او التحورات التي حدثت في الفيروس على سرعة الانتشار بالتحديد وربما على أمور اخرى تتعلق بالمرض في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تراجعا بعدد اصابات كورونا " . 

 

وظهرت في الاونة الاخيرة سلالة جديدة لكورونا في بريطانيا وعدد من الدول مما سبب ذعرا للكثيرين حول مصير هذه السلالة وتاثيرها على الانسان . 


 




 

 


 

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