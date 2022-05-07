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السبت، 07-05-2022 11:36 ص

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية أن اسم (محمد) تصدر قائمة أسماء الذكور الأكثر تكراراً في الأردن خلال العام الماضي 2021، بعدد وصل إلى 7339 مرة، وبنسبة من إجمالي المواليد الذكور وصلت إلى 7.2%. 

وأشارت الأرقام، التي حصل عليها "الوكيل الإخباري" إلى أن اسم (سلمى) تصدر قائمة أسماء الإناث الأكثر تكراراً في المملكة بعدد وصل إلى 1716 مرة، وبنسبة من إجمالي المواليد الإناث وصلت إلى 1.8%. 

وجاء في الترتيب الثاني اسم آدم للذكور 3232 مرة، وميرا 1704 مرات، وثالثاً اسم أحمد 2962 مرة، وتين 1655 مرة

وتالياً اسماء المواليد ( ذكوراً واناثاً) في الأردن الأكثر تكراراً حسب الجنس:

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الذكور: 
محمد
آدم
احمد 
يوسف
عمر
شهم
امير
سند
عبد الله
علي 
كنان
هاشم 
ريان
زيد
جاد
عبد الرحمن
تيم 
ابراهيم 
خالد
راشد

الاناث: 
سلمى 
ميرا
وتين
جوري
نايا
مسك
مريم 
ليان
ماسه
ماريا
ايلا
فرح 
سارة
تولين 
تالا
زينه
نور
غزل
ياسمين

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