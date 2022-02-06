محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

الوكيل الاخباري - دعا مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع الصيادين وهواة الصيد إلى وقف صيد الطيور خارج حدود المحمية والمناطق المجاورة لها كونها في فترات التزاوج خلال الأشهر الحالية ، فضلا عن أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الطيور المهددة بالانقراض.



وأكد الرفوع في تصريح صحافي، اليوم الأحد، أنه جرى تكثيف حملات فرق التفتيش في مناطق المحمية كافة لضبط ومخالفة أي صياد غير ملتزم بقرار منع الصيد وتحويله فورا للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، لافتا إلى أن "الحجل والشنار" هما الأكثر تضررا من الصيد في ظل تناقص أعدادهما بشكل تدريجي.

اضافة اعلان