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الثلاثاء، 22-06-2021 10:21 م

مخالفة 88 منشأة واغلاق 4 محال الثلاثاء

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 الوكيل الاخباري  - حررت فرق التفتيش في وزارة العمل الثلاثاء، 88 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات الصادرة عنها وبأمر الدفاع رقم 26، وأغلقت 4 محال تقدم الأرجيلة في أماكن مغلقة.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود : " نفذت فرق التفتيش 289 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظات المملكة".
 
وأكد الزيود أن كوادر التفتيش ستواصل حملاتها التفتيشية على مدار الساعة في العاصمة وباقي محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وأمر الدفاع رقم 26 والبروتوكولات الصادرة عن الوزارة.

 




 

 


 

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