وزارة العمل : مخالفة 65 منشأة لعدم تعيين مراقب صحي

الوكيل الاخباري - حررت فرق التفتيش في وزارة العمل اليوم الإثنين ٦٥ مخالفة لمنشآت لم تلتزم بتعيين مراقب وقاية صحية وفقا للبروتوكولات الصادرة عن الوزارة.

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وأشار الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن البروتوكولات الصادرة عن الوزارة تشترط تعيين مراقب وقاية صحية من أحد موظفي المنشأة الخاصة وإلحاقه بدوره تدريبية مجانية تقدمها مؤسسة التدريب المهني.



ولفت إلى أن فرق التفتيش أغلقت منشآتين تقدمان الأرجيلة بشكل مخالف لبروتوكولات وزارة العمل الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 26.





وأكد الزيود أن كوادر التفتيش تواصل حملاتها التفتيشية على مدار الساعة للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل.