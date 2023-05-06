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السبت، 06-05-2023 05:30 م

مختبر الألعاب الأردني يستضيف خبراء من يونيتي تكنولوجيز العالمية

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الوكيل الاخباري - استضاف مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، خبراء من شركة يونيتي تكنولوجيز Unity Technologies وهي المطورة لمحرك الألعاب (Unity) لإطلاع شركات صناعة الألعاب الإلكترونية ومطوري الألعاب الأردنيين على آخر التحديثات والخصائص في هذا المجال.

ووفق بيان صحفي صادر عن الصندوق، اليوم السبت، عقد مختبر الألعاب الأردني، فعاليات وورش عمل تدريبية، بالتعاون مع فريق الخبراء بشأن المجالات التقنية وخصائص المحرك Unity.

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