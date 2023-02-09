الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

كفرنجة : إزالة انهيارات وأتربة من شارع رئيسي في راجب

الأشغال تباشر نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

أمين عام الخارجية تعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

وزير الأشغال يشارك بأعمال المؤتمر الوزاري الثاني الأورو - متوسطي للنقل من أجل المتوسط

مديرية أوقاف الكورة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

فريق كوري جنوبي ينقذ 4 من منكوبي الزلزال في تركيا

اعتماد تخصص التكنولوجيا المالية والمصرفية في جامعة عجلون الوطنية

الكرملين: ما من أدنى شك في نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

شاهد : فريق الإنقاذ الأردني يواصل عمله في مناطق الزلزال - صور

نيكاراغوا.. الإفراج عن 222 معارضا غادروا إلى الولايات المتحدة

الخميس، 09-02-2023 08:03 م

مديرية أوقاف الكورة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

1202312232745928873946


الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الكورة بلدة دير ابي سعيد، اليوم الخميس، بأسبوع الوئام بين الأديان، تجسيدا للمبادرة الملكية (أسبوع الوئام بين الأديان).

وأكد مدير أوقاف لواء الكورة الشيخ خالد بني ياسين، بأن إطلاق أسبوع الوئام بين الأديان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان استجابة لمبادرة هاشمية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن سعي جلالته للدفاع عن الإسلام ونشر صورته البهية في السماحة والاعتدال، وذلك جنبا إلى جنب مع رسالة عمان التي اطلقها جلالته لإيضاح وسطية الإسلام ونبذه للتطرف والعنف واحترامه لاتباع الديانات الأخرى، لافتا إلى أن العلاقة بين اتباع الديانات في الأردن تعتبر نموذجا يحتذى به.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220238221751636657883

كفرنجة : إزالة انهيارات وأتربة من شارع رئيسي في راجب

f42e03bd-c567-4561-b295-ccbe24416ece

الأشغال تباشر نثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

وزارة الخارجية

أمين عام الخارجية تعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

120237214317358817259

وزير الأشغال يشارك بأعمال المؤتمر الوزاري الثاني الأورو - متوسطي للنقل من أجل المتوسط

1220224224539442230012

اعتماد تخصص التكنولوجيا المالية والمصرفية في جامعة عجلون الوطنية

1

شاهد : فريق الإنقاذ الأردني يواصل عمله في مناطق الزلزال - صور

أخبار متعلقة
1202323175631544442908

أوقاف الرمثا تنظم احتفالا بالأسبوع العالمي للوئام بين أتباع الأديان

220237212815162471382

أوقاف الكرك تعلن عن فتح مساجد المحافظة كمراكز إيواء للمواطنين

1202331122042396481504

أوقاف عجلون تفتح مساجدها لإيواء المواطنين

1220223110541255317049

بلدية دير أبي سعيد تواصل فتح عبارات الأمطار والشوارع

w

دخول السفير الأردني بتل أبيب إلى "الأقصى" بعد اعتراض إسرائيلي لطريقه

120239182221882036808

حوارية حول آفة المخدرات ومخاطرها بمركز شابات دير أبي سعيد