مديرية أوقاف الكورة تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الكورة بلدة دير ابي سعيد، اليوم الخميس، بأسبوع الوئام بين الأديان، تجسيدا للمبادرة الملكية (أسبوع الوئام بين الأديان).



وأكد مدير أوقاف لواء الكورة الشيخ خالد بني ياسين، بأن إطلاق أسبوع الوئام بين الأديان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان استجابة لمبادرة هاشمية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن سعي جلالته للدفاع عن الإسلام ونشر صورته البهية في السماحة والاعتدال، وذلك جنبا إلى جنب مع رسالة عمان التي اطلقها جلالته لإيضاح وسطية الإسلام ونبذه للتطرف والعنف واحترامه لاتباع الديانات الأخرى، لافتا إلى أن العلاقة بين اتباع الديانات في الأردن تعتبر نموذجا يحتذى به.

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