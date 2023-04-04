مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القيادات الأمنية المستقبلية الثانية

الوكيل الإخباري-

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تابع مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة بحضور عدد من كبار ضباط المديرية تمريناً أمنياً للمشاركين في دورة القيادات الأمنية المستقبلية رقم "2 " من مختلف مرتبات الأمن العام تحت مسمى (الفكر المستنير) والذي اشتمل على عدة فرضيات أمنية متنوعة ، تعامل معها المشاركون بكل حرفية ومهنية عالية ، عكست المستوى المتطور والمتقدم لهم في التعامل مع تلك الفرضيات.وقال مدير الأمن العام إنّ تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين يأتي من خلال أفضل الممارسات بفاعلية وكفاءة من قبل العاملين من خلال الاهتمام بالعنصر البشري ، ورفع كفاءته وقدراته لتحقيق التقدّم والتطور المنشود ، من أجل خلق منظومة أمنية عصرية متناغمة وثقافة تنظيمية متناسقة ، قادرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمديرية الأمن العام.وأضاف اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام من خلال نهجها التدريبي المتخصص تسعى إلى رفع كفاءة أداء العاملين لديها في مختلف التشكيلات ، لينعكس ذلك على مستوى التطور الذي تسعى له المديرية ، مؤكداً أن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في موسمه الثاني سيعكس مدى التطور والتحديث الفكري والعملي والعلمي لدى المشاركين.يشار إلى أن دورة القيادات الأمنية المستقبلية، أُطلقت قبل عامين برعاية سمو ولي العهد، إذ تهدف الى تأهيل الضباط وضباط الصف في مديرية الأمن العام، ضمن مسارات وظيفية تتضمن العملياتي النوعي ، والمروري، والقضائي الشرطي، والجنائي الاستخباري ، والإصلاحي ، والإداري اللوجستي .