الثلاثاء 25-10-2022
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الثلاثاء، 25-10-2022 12:23 ص

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

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الوكيل الاخباري - تهيب مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة في اليومين القادمين 

وتدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار .

كما تدعو إلى ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة .

وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

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