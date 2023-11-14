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الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

الثلاثاء، 14-11-2023 08:48 ص

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين خلال الساعات القادمة

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الامن العام الى ضرورة تفقد المركبات والتجهيزات الفنية قبل التحرك بها لتجنب التعطل على الطريق العام، خاصة في الظروف الجوية التي ستشهدها المملكة خلال الساعات القادمة ، وأخذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام تجنبا لوقوع أي حوادث، والتواصل مع رقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن أي ملاحظة او استفسار وعند الحاجة، واتباع ارشادات رجال الأمن العام المتواجدين في الميدان وبالأخص الدوريات الخارجية ورقباء السير لاتخاذ الطرق البديلة داخل وخارج المدن ان اقتضت الحاجة.

وانتشر رجال السير في الطرق الرئيسية لخدمة المواطنين والحرص على وصولهم بأمان، حيث تعاملت مع عدد من السيارات المعطلة في شوارع العاصمة وحافظت على انسيابية الحركة المرورية.

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وتتأثر المملكة اليوم بأحوال جوية غير مُستقرة تترافق مع هطول زخات من الأمطار والرعد أحياناً بمشيئة الله في العديد من مناطق المملكة . 

 

 

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