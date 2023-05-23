مديرية الأمن العام تشارك بحملة " بسواعدنا ... نحمي بيئتنا "

الوكيل الاخباري - شاركت مديرية الأمن العام اليوم بالحملة الوطنية البيئية التي التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، والجهات الرسمية والأهلية المعنية، وتحت شعار "بسواعدنا نحمي بيئتنا".



وتأتي مشاركة مديرية الأمن العام بهذه الحملة انطلاقاً من دورها التشاركي المهم مع مع وزارة البيئة والجهات المعنية في الحفاظ على البيئة الطبيعية في المملكة وتعزيز استدامتها، وتهدف إلى الحفاظ على المورد الطبيعي والحث على السلوك الإيجابي تجاه مختلف المواقع الطبيعية التي يزخر بها الوطن، في كافة المحافظات والأقاليم.



وباشرت وحدات الأمن العام وتشكيلاته المختلفة منذ صباح اليوم التنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، والمشاركة في الحملة تحت إشراف القادة والمدراء في أقاليم ومحافظات المملكة كافة، وبمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المناطق.

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