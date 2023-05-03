أندية البيئة والإبداع تزور مركز البحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - زارت أندية البيئة والإبداع المنبثقة من مبادرة مدرستي، اليوم الأربعاء، المركز الوطني للبحوث الزراعية، للاطلاع على مشاريعه في معالجة قضايا التغير المناخي، والتعرف على تقنيات ريادية تدعمها الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.



وقال مدير المركز الدكتور نزار حداد، إن هذه الزيارة باكورة تعاون مستقبلي مع مبادرة مدرستي، وإنها ستعزز معرفة الطلبة في المجالات الزراعية المختلفة لا سيما المتعلقة بالتحديات المناخية والمياه والطاقة.



وأكد أن أبواب المركز مفتوحة للجميع للاطلاع على مشاريعه وأنشطته وزيارة حاضنة الابتكار الزراعي للتعرف على الأفكار والمشاريع الإبداعية التي تدعمها.

اضافة اعلان