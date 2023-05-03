الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تنفذ حملة لتعزيز المسؤولية البيئية

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الأربعاء، 03-05-2023 01:20 م

أمانة عمان تنفذ حملة لتعزيز المسؤولية البيئية

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الوكيل الإخباري- نفذت أمانة عمان حملة لإعادة التدوير وإدارة النفايات الصلبة، شملت الاطلاع على الأنشطة التفاعلية تجاه البيئة في الحياة اليومية .

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واشتملت الأنشطة التفاعلية على لعبة تدوير العجلة التي أتاحت الفرصة للمشاركين للرد على أسئلة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بإدارة النفايات والاستدامة البيئية، كما غطت الأسئلة عدة محاور أهمها، مكبات النفايات، إعادة التدوير، مخلفات الطعام، بدائل البلاستيك وطرق التواصل مع أمانة عمان الكبرى.


وشارك المتطوعون في المنصة التفاعلية، معلومات حول أهمية التخلص السليم من النفايات وتحويلها إلى سماد وتقليل النفايات وكيفية التخلص من المواد الخطرة بشكل صحيح .


وتأتي هذه الأنشطة كجزء من مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين بناء القدرات وزيادة الوعي لأمانة عمان .


وتدعو الأمانة المواطنين إلى التواصل عبر القنوات المدرجة أدناه للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات بيئية للمساعدة وهي:


- تقديم شكوى إلكترونياً من خلال الرابط: (https://shorturl.at/cjsy5).


- مركز الاتصال الموحد هاتف رقم 102.


- قنوات التواصل الاجتماعي لأمانة عمان الكبرى.


- لتقديم مقترحاتكم من خلال منصة الاقتراحات والتي يتم من خلالها استعراض أهم الفرص لتطوير المدينة وإتاحة المجال لجميع المهتمين لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم لإيجاد حلول إبداعية من خلال الرابط: (https://shorturl.at/bcqQ6).


 




 

 


 

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