الأمن: الفرار من موقع الحادث هو أحد الظروف القانونية المشددة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ما زالت ترد وتسجل بعض حالات الفرار من موقع الحادث بعد ارتكاب حوادث الدهس أو الصدم والتي يتم التحقيق فيها والوصول لمرتكبها وإحالتهم للقضاء.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ لدى المحققين في مديرية الأمن العام القدرة والكفاءة لاكتشاف تلك القضايا حتى لو لاذ السائق بالفرار.



وأضاف أنّ الفرار من موقع الحادث هو أحد الظروف القانونية المشددة، مُهيباً بالسائقين كافة عند وقوع أيّ حادث معهم -لا قدَّر الله-ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القانونية اللازمة وعدم الفرار من موقع الحادث وتقديم المساعدة والإسعاف للمصابين.