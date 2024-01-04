مديرية الأمن العام تنظم ورشة عمل " بوعي الشباب نكافح المخدرات"

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لمحاربة آفة المخدرات بجميع الوسائل، وضمن جهودها التوعوية في هذا المجال، نظمت إدارة مكافحة المخدرات ورشة عمل تحت شعار "بوعي الشباب نكافح المخدرات .

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وضمت ورشة العمل جلسات حوارية وأوراق نقاشية قدمها خبراء ومتخصصون، تناولت الدور الهام للشباب في مواجهة هذه الآفة المدمرة وسبل تعزيز هذا الدور، وتحفيز طاقات الشباب الأردنيين ضمن جهود مكافحة آفة المخدرات وتمكينهم من التأثير الإيجابي في الحد من هذه الآفة والقضاء عليها.



ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام اعتمدت في بناء خططها الاستراتيجية على أولوية تجفيف منابع المخدرات ومحاربتها بشتى أنواعها، ضمن محاور أساسية، من أهمها محور الوقاية والتوعية.





