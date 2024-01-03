بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري - أكد رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية، دعم الكتلة لمديرية الأمن العام، ووقوفهم خلف الجهود المبذولة من قبل منتسبيها في سبيل الدفاع عن أمن الوطن، والحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة أفراده.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الكتلة وعدد من أعضائها، اليوم الأربعاء، إلى مديرية الأمن العام، ولقائهم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.



وأشار اللواء المعايطة، إلى مضي مديرية الأمن العام نحو تحقيق أهدافها من خلال استراتيجية أمنية تهدف للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير البيئة الآمنة لجميع المواطنين والمقيمين على ثرى الوطن، في إطار من النزاهة واحترام الإنسان.



وأكد مدير الأمن العام، أهمية التكامل في الأدوار، والأخذ بجميع وجهات النظر والآراء والمقترحات الرامية لتطوير العملية الأمنية بشراكة مع مؤسسات الدولة، والمجتمع، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.



وأشاد رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور بمستوى الأداء المتميز والانضباط، لمنتسبي مديرية الأمن العام في مختلف الواجبات الميدانية على امتداد الوطن، والخدمات المقدمة من الوحدات والإدارات المختصة كافة.



