الامن العام : مداهمات امنية والقبض على مسلحين خطرين - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات نفذت مجموعة من الحملات والمداهمات الأمنية المتزامنة، والتي شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد.



وأضاف أن الفرق الأمنية واصلت ومنذ صباح اليوم حملاتها لملاحقة والقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها، ممن فرّوا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر.



وأضاف الناطق الإعلامي أنّ الحملة الأمنية اليوم، جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الاشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجؤوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية، لافتاً أن الفرق الأمنية التخصصة وضعت خطط المداهمة الملائمة لطبيعة المنطقة وجغرافيتها، وبدأت بتنفذها منذ صباح هذا اليوم.



وأضاف أن الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة والقاء القبض عليهم. دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية فيما أصيب أحد المطلوبين وأُسعف للعلاج .



ووأوضح أنه أُلقي القبض على تسعة أشخاص، ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين، وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية، ومنهم من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة تمهيدًا لإعادة تهريبها لدول مجاورة او الاتجار بها داخل المملكة .



وتابع الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة: 720 الف حبة مخدرة، و 1565 كف حشيش، و21 سلاحا نارياً، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير.

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