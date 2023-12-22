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الجمعة، 22-12-2023 07:06 م

مقتل مهرب مخدرات وضبط ثلاثة آخرين تسللوا للمملكة بطريقة غير شرعية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق المداهمة المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات واصلوا منذ صباح اليوم مداهماتهم الأمنيّة على مهربي مخدرات وتجّارها.اضافة اعلان


وأضاف أن قوة أمنية داهمت اليوم مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا للمملكة عبر الحدود بطريقة غير شرعية . 

وأكّد أنّه وبعد التنسيق وجمع المعلومات الاستخبارية حول هؤلاء المهربين جرى تحديد مكان اختبائهم في خيام في منطقة صحراوية في لواء الرويشد، وعلى الفور تم وضع الخطط المناسبة لمداهمتهم.

وأضاف أنه ومنذ صباح اليوم بدأت فرق المداهمة المتخصصة محاصرتهم، ثم طبقت قواعد الاشتباك بعد أنْ قاموا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة.

وأشار إلى أنه أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص فيما أُصيب أحدهم خلال الاشتباكات ما ادى لمقتله وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزته.

هذا وأكّدت مديرية الامن العام الاستمرار في ضرب أوكار المجرمين ومطاردتهم بتنسيق عالٍ مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وبتعاون استخباراتي وعملياتي، لمنع عصابات المخدرات من تحقيق أهدافها الجرمية ونشر سمومها في المنطقة، ومشددة بأن الوطن كان وسيبقى عصياً على كل معتدٍ أثيم.

 




 

 


 

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