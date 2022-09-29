مديرية الأمن العام والجامعة الأردنية توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي



الوكيل الاخباري - وقَّع مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، اليوم، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .



وتضمنت مذكرة التفاهم محاور هادفة لدعم جهود مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام، وخدمة المجتمع بأساليب علمية وأكاديمية حديثة، في مجال الوقاية من الجريمة والفكر المتطرف.



وأكَّد اللواء عبيدالله المعايطة أن مديرية الأمن العام تعتز بشراكتها الراسخة مع الجامعة الأردنية، والقائمة على المسؤولية الوطنية الفاعلة، إزاء تعزيز الأمن والسلم في المجتمع، وخدمة الإنسان الأردني.



وأضاف اللواء المعايطة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق تأطير الجهود التشاركية، من خلال برامج ومشاريع واعدة تهدف لتبادل المعرفة، ونشر ثقافة أمنية تسهم في حماية الأفراد، ووقاية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره.

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