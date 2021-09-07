مديرية الامن العام تدعو الأخوة المواطنين للتقيد بما صدر من أوامر دفاع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الامن العام كافة الاخوة المواطنين وحفاظا على الصحة والسلامة العامة التقيد التام بكل ما صدر من أوامر دفاع تتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة الدوائر الرسمية اضافة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبارتداء وسائل السلامة ( الكمامة ) .



وأهابت المديرية بالجميع التقيد بما صدر من أوامر حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لتأخير اتمام معاملاتهم شاكرة للجميع على حسن التعاون والالتزام .

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