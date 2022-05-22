مديرية شباب العاصمة تختتم برنامج مهاراتي

الوكيل الإخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من برنامج مهاراتي لعام 2022، والذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وهيئة أجيال السلام.

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ووفقا لبيان المديرية اليوم، استهدف البرنامج الذي استمر 6 أيام عبر الاتصال المرئي "زووم" بمشاركة 150 شابا وشابة ضمن الفئات العمرية المختلفة، أنشطة تفاعلية ورياضية تطبيقا للمهارات التي تم تدريبها عن بُعد.

وقالت مديرة شباب محافظة العاصمة سناء ابو عباس، إن برنامج مهاراتي يكسب الشباب مهارات الحياتية الاساسية منها تقدير الذات والثقة بالنفس ومهارة تسويق الذات والاستعداد لسوق العمل والمهارات المعرفية والمهارات المالية والرقمية والابتكار الاجتماعي وتنمية وتعزيز روح القيادة والعمل بروح الفريق من خلال مهارات العمل المشترك، إضافة إلى تعزيز السلوكيات الايجابية وبالذات التي تسهم بتحقيق التماسك الاجتماعي والمشاركة والمواطنة الفاعلة.



يشار إلى أن المراكز المشاركة في البرنامج هي، شباب العاصمة، وناعور، والقويسمة، ومراكز شابات ماركا، والقويسمة، وجبل عمان.