الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الخدمات الطبية تحدد دوامها ليوم غد

الأربعاء، 24-05-2023 03:42 م

مدير الأمن العام يرعى حفل خريجي دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل

238f7f8f-f366-44b9-b41e-ea468f65cc70


الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم، حفل تخريج الفوجين الخامس والسادس لطلبة برنامج دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية.

اضافة اعلان

 

وبارك اللواء المعايطة للخريجين حصولهم على هذا الدبلوم العلمي والمهني المتخصص في مجال التعامل مع النزلاء وتأهيلهم وإعداد البرامج التأهيلية وتنفيذها، والذي اشتمل على مساقات قانونية وأمنية وإنسانية، لإثراء معارف الخريجين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل.


وهدف الدبلوم إلى تطوير مهارات الخريجين ، وإكسابهم المعارف اللازمة لتمكينهم من تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان،  وللإسهام في تأهيلهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع بعد انقضاء عقوباتهم. 

ويذكر أن هذا البرنامج عُقد في معهد التدريب والتطوير التابع لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ضمن نهج تشاركي مستمر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية.

وفي نهاية الاحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وزع اللواء المعايطة الشهادات على الخريجين .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

646e152e15637

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

8 (3)

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

5202322154158595010343

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

97bc802f-378d-49fc-a667-da1a0eaefa5c

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

dwar

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

أخبار متعلقة
323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

مدير الأمن يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

119ed977-شرطة-السير

رسالة من الأمن في يوم المرور العالمي

4202327172418945422980

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

4202327172418945422980

لا وفيات جراء حوادث السير خلال الـ 24 ساعة

486160

الأمن: الفرار من موقع الحادث هو أحد الظروف القانونية المشددة

الامن-يحذر

الأمن: العثور على فتاتين متغيبتين عن المنزل في عمّان