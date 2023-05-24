مدير الأمن العام يرعى حفل خريجي دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل

الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم، حفل تخريج الفوجين الخامس والسادس لطلبة برنامج دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية.

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وبارك اللواء المعايطة للخريجين حصولهم على هذا الدبلوم العلمي والمهني المتخصص في مجال التعامل مع النزلاء وتأهيلهم وإعداد البرامج التأهيلية وتنفيذها، والذي اشتمل على مساقات قانونية وأمنية وإنسانية، لإثراء معارف الخريجين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل.



وهدف الدبلوم إلى تطوير مهارات الخريجين ، وإكسابهم المعارف اللازمة لتمكينهم من تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان، وللإسهام في تأهيلهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع بعد انقضاء عقوباتهم.



ويذكر أن هذا البرنامج عُقد في معهد التدريب والتطوير التابع لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ضمن نهج تشاركي مستمر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية.



وفي نهاية الاحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وزع اللواء المعايطة الشهادات على الخريجين .