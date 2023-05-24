الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

مجتمع الأعمال: الأردن يزخر بإنجازات اقتصادية حافلة

وزير الطاقة: تعاون مع اسكوا لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن

بوتين يحذر من عدم الاستقرار المتزايد حول العالم

زاخاروفا: بوريل فقد الاحترام والوقار وما قاله "سقطة فرويدية"

التضخم في بريطانيا يسجل أكبر انخفاض منذ نحو 30 عاما

3 إصابات بحادث تصادم ارتكبه سائق غير مرخص في إربد

دهس طفل 9 أعوام في عمّان

مدير الأمن يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

ارتفاع أسعار الذهب محليا 30 قرشا وعيار 21 يسجل 40.4 دينارا

مؤتمر صحفي عن قمة الجيل الخامس في هيئة الاتصالات اليوم

الأربعاء، 24-05-2023 09:19 ص

مدير الأمن يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n


الوكيل الإخباري - وجه مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، مرتبات الدوريات الخارجية، بإلحاق عدد من الفاحصين الفنيين للعمل ضمن المحطات الأمنية على الطرق الخارجية لإجراء فحص فني دوري لمركبات الشحن.

ووفقا لما أعلنته إدارة الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء، فقد تضمن توجيه مدير الأمن العام إجراء فحص فني دوري لمركبات الشحن وتوجيه أصحابها لعمل الصيانة اللازمة حال تطلب الأمر ذلك ولا يشكل خطر على مستخدمها، بحيث يمنع حركة المركبة إذا كان هناك خلل فني قد ينتج عنه حادث مروري لحين إصلاح الخلل.

اضافة اعلان


ويأتي ذلك، حفاظا على سلامة مستخدمي مركبات الشحن وسلامة مستخدمي الطريق.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
09cbd3a1810bc3bbb1decacdc3bce7b8

مجتمع الأعمال: الأردن يزخر بإنجازات اقتصادية حافلة

646db5861cffb

وزير الطاقة: تعاون مع اسكوا لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن

420232791532342331757

3 إصابات بحادث تصادم ارتكبه سائق غير مرخص في إربد

420232791532342331757

دهس طفل 9 أعوام في عمّان

646d9f2acb70d

مؤتمر صحفي عن قمة الجيل الخامس في هيئة الاتصالات اليوم

520232385333707420933

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

أخبار متعلقة
fWc8G6DWm4mbi0wBtRJnL7kGqrtjhBtB8drZ4Z34

الدوريات الخارجية تُحذر من الغبار على الطرق الجنوبية والشرقية

344759753_547967034077918_6963212284375870707_n

الدوريات الخارجية تُجدد دعوتها لسائقي مركبات الشحن بضرورة تثبيت الحمولة

4202327172418945422980

لا وفيات جراء حوادث السير خلال الـ 24 ساعة

486160

الأمن: الفرار من موقع الحادث هو أحد الظروف القانونية المشددة

الامن-يحذر

الأمن: العثور على فتاتين متغيبتين عن المنزل في عمّان

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

ضبط مركبة تسير بسرعة 223 كم بالساعة على الصحراوي