مدير الأمن يوجه بفحص دوري لمركبات الشحن على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - وجه مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، مرتبات الدوريات الخارجية، بإلحاق عدد من الفاحصين الفنيين للعمل ضمن المحطات الأمنية على الطرق الخارجية لإجراء فحص فني دوري لمركبات الشحن.



ووفقا لما أعلنته إدارة الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء، فقد تضمن توجيه مدير الأمن العام إجراء فحص فني دوري لمركبات الشحن وتوجيه أصحابها لعمل الصيانة اللازمة حال تطلب الأمر ذلك ولا يشكل خطر على مستخدمها، بحيث يمنع حركة المركبة إذا كان هناك خلل فني قد ينتج عنه حادث مروري لحين إصلاح الخلل.

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ويأتي ذلك، حفاظا على سلامة مستخدمي مركبات الشحن وسلامة مستخدمي الطريق.

