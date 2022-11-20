الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

الأحد، 20-11-2022 03:24 م

مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين - أسماء

ce017fb3-3238-474c-847e-ab0ebf1bc7b2


الوكيل الإخباري - أكَّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على أنَّ مديرية الأمن العام ستبقى تفخر دوما بجهود أبنائها وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم ومؤسستهم، وأن ما وصلت اليه المديرية من تطور ما هو الا جهود متراكمة عبر عقود طويلة رافقها دعم ملكي مستمر  .

وأضاف اللواء المعايطة خلال تكريمه اليوم للواء المتقاعد معتصم أبو شتال واللواء المتقاعد أيمن العوايشة واللواء المتقاعد حاتم المواجدة، أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تجسد مسيرة ممتدة من العمل وحماية الأمن والاستقرار كانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته الأجيال .

وقدم الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها، مؤكداً على أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، وركناً ثابتاً وأصيلاً في مديرية الأمن العام. 

من جهتهم تقدم الألوية المتقاعدون بالشكر لمدير الامن العام وزملائهم كافة، الذين عملوا معهم خلال خدمتهم في جهاز الامن العام وكانوا خير مثال للعطاء والجندية وشرف خدمة الوطن ، متمنينَ لهم المزيد من التقدم لخدمة مليكهم ووطنهم .

اضافة اعلان


كما وكرّم مدير الأمن العام مجموعة من الضباط الحاصلين على المركز الأول في الدورات الخارجية، في الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بإنجازاتهم وحرصهم على نقل صورة حسنة ومشرّفة عن مديرية الأمن العام، مؤكداً على أنّ ما أنجزوه يُعد دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في سبيل الارتقاء بالقدرات والاستفادة من العلوم التي تلقوها في الدورات في مجالات عملهم كافة .


وأشار المعايطة إلى أن هذا التكريم جاء امتداداً لنهج المديرية وتقديراً لجهود أولئك الضباط ، ودافعاً لهم و لزملائهم ليحذوا حذوهم.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
هدية-الفالنتين-1

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

11202219131736548839825

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

w

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

www

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

main_image637a6c6569f5c

ولي العهد يكرم الرهوان

أخبار متعلقة
102022471247305560477

12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج ماء على الصحراوي

YmrvIQDTRp5AYs51NzKEgZ3Zbe44N3LPqPVbKRKR

الأمن: ضبط سائق من جنسية أوروبية دهس طفلا في البادية الجنوبية

1120221513929276509142

فصل مبرمج للتيار الكهربائي على مدار الاسبوع في الكرك - أسماء

10202212163139175292187

العثور على جثة عشريني داخل محل قطع سيارات في القويسمة

مستحضرات-تجميل

إتلاف نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية ومواد التجميل منتهية الصلاحية

IMG-20210110-WA0009

جرائم صادمة.. التمييز تؤيد حبس 3 مجرمين حتى 45 سنة