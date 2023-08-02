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الأربعاء، 02-08-2023 05:32 م

مدير الأمن العام يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري ريتسما اندرسون ، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور يحيى خصبة، حيث تم التباحث حول سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات خاصة مجال تقديم الخدمات الانسانية. 

وأكد مدير الأمن العام خلال اللقاء أن مديرية الأمن العام تسعى لإيجاد شراكات حقيقية مع كافة المنظمات الدولية والمحلية، بما يساند جهودها ويدعمها في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المديرية وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة كان له نتائج إيجابية في تنفيذ مختلف الواجبات ذات العلاقة. 

وأشار اللواء الدكتور المعايطة الى تطلّع المديرية للمزيد من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات التي تخدم أهداف مديرية الأمن العام،  وتسهم في تطوير منظومة العمل.

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