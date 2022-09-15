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الخميس، 15-09-2022 04:20 م

مدير الدفاع المدني: عمليات البحث عن محاصرين في اللويبدة أصبحت اكثر خطورة

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الوكيل الإخباري - قال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر، إن العمل ما زال جارٍ في البحث عن محاصرين بموقع انهيار عمارة اللويبدة.

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وأضاف جابر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات حتى الآن 10 وفيات و10 إصابات، مؤكداً أن الفرق لن تترك الموقع إلا بعد التأكد من إخراج كل المحاصرين. 

وأشار جابر إلى أن لدى الكوادر مؤشرات قوية أن بقية المحاصرين موجودين في الجزء السفلي من الردم، منوهاً إلى أن استقرار الحطام قد اختل، ما جعل عملية البحث أكثر خطورة وحساسية.


وقال أن لجان فنية أجمعت على حل يهدف لحماية الكوادر أثناء العمل وحماية المحاصرين.


وأكد جابر أنه سيتم العمل بمعدات بعضها ثقيل، ومعدات أخرى مثل قص الباطون لإحداث ثغرات للدخول لانتشار المحاصرين. 

 




 

 


 

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