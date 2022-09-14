النسور: نحتاج لمخطط شمولي لكل عمان الشرقية

الوكيل الإخباري - قال نقيب الجيولوجيين السابق صخر النسور، إن مناطق اللويبدة ومناطق عمان الشرقية تحتاج لمخطط شمولي جديد نظراً لوجود العديد من المباني القديمة.

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وأكد النسور، في تصريحات تلفزيونية أن أي بناء يعتمد على طبيعة الأرض والتربة والرطوبة، منوهاً إلى أن اختلال التربة يسبب في انيار المباني.



وأضاف أن على الجهات المعنية البدء بهذا المخطط الشمولي لتلافي وقوع أي حوادث أخرى، مضيفا أن المخطط يجب أن يكون لكل مناطق عمّان الشرقية وأن يكون كاملا وليس بالقطعة.



وتوفي 5 أشخاص وأصيب 7 آخرين إثر انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق أمس الثلاثاء في منطقة اللويبدة وما زالت عمليات البحث تجري من قبل كوادر الدفاع المدني.

