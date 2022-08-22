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الإثنين، 22-08-2022 04:28 م

مدير الدفاع المدني يدعو الصناعيين لتوظيف ضباط سلامة عامة

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الوكيل الإخباري - دعا مدير مديرية الدفاع المدني، العميد حاتم جابر، الصناعيين الأردنيين إلى توظيف ضباط سلامة عامة ذوي خبرة وكفاءة عالية، بما يحافظ على استدامة صناعتهم.

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كما دعا العميد جابر، خلال لقاء عقد مع الصناعيين في غرفة صناعة الأردن اليوم الاثنين، إلى تبادل خبرات الصناعيين مع كوادر الدفاع المدني، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمصانع الأردنية، مؤكداً ضرورة عدم وجود تناقضات بين تشجيع الاستثمار وحمايته.


وقال إن مديرية الدفاع المدني ليست الجهة المنوطة بتحديث أو سد أي ثغرات في كود البناء الوطني، مشيراً إلى أن أي معلومة علمية أو فنية تشكل إضافة نوعية للكود، ولا مانع من النظر فيها.


ووجه بمنع دخول أي من رجال الدفاع المدني المعنيين بالكشف على المنشآت إلى المنشأة إلا بعد موافقة المسؤول عنها، وتحقيق متطلبات السلامة والوقاية والصحة المطلوبة فيها، وفي حال عدم موافقة المسؤول عليه إبداء الأسباب المتعلقة بذلك.


من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية وجود تعاون مستمر بين الصناعيين والأجهزة الأمنية، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها كوادر الدفاع المدني، والتي تجلت خلال جائحة فيروس كورونا.


وأشار إلى وجود عدد من القضايا الصناعية التي تستدعي نقاشها بهدف تذليل الصعوبات التي قد تواجه الصناعة الأردنية.


وطالب الحضور بإعادة دراسة الكود الوطني للبناء، وتحديثه بما يتواءم مع طبيعة كل قطاع فرعي من القطاعات الصناعية، مؤكدين ضرورة وجود تنسيق بين الجهات الرسمية المسؤولة عن الكشف على المنشآت، بما يحد ويزيل أي تضاربات بين متطلبات كل جهة.

 




 

 


 

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