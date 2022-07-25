رئيس الوزراء يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، الذي يزور الأردن لتبادل التجارب والخبرات في مجال تمكين البلديات من المساهمة في التنمية المحلية.

اضافة اعلان



وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء ، الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة بالجمهورية اللبنانية .



ولفت إلى أن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني تعمل على تقديم الدعم والإسناد للبنان وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لدعم لبنان والأشقاء اللبنانيين .



كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني مع المجتمع الدولي لتمكين الأشقاء في لبنان من تجاوز التحديات التي تواجهه.

