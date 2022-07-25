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الإثنين، 25-07-2022 12:16 م

مطالب عمالية لموظفي شركة البريد الاردني

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الوكيل الإخباري - وجهت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، كتابا لإدارة شركة البريد الأردني، لتحديد موعد لعقد اجتماع مشترك خلال 10 أيام، يبحث جملة من المطالب العمالية استنادا إلى قانون العمل.

وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الاثنين، فقد تضمن كتاب المطالب الذي أرسلت نسخة منه إلى وزير العمل وحمل توقيع رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، التزام إدارة الشركة بدفع بدل راتب شهر، عن كل سنة خدمة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم، وذلك استنادا لما نص عليه النظام الداخلي للشركة، إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة عند ملء الشواغر داخل الشركة وعند صرف بدل تكليف لمدراء المديريات، لا أن يتم الصرف لبعض الموظفين دون غيرهم كما يحصل حاليا.

وتضمنت المطالب، أن تقوم إدارة الشركة بتحويل اقتطاعات شركة التأمين بعد أن أدى عدم تحويلها لصالح الشركة إلى توقف خدماتها التأمينية المقدمة لموظفي شركة البريد والبالغ عددهم نحو 1000 موظف.

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كما طالبت النقابة إدارة الشركة بتغطية النفقات التي تحملها العاملون نتيجة توقف تغطية المنافع التأمينية بسبب وقف تحويل الاقتطاعات.

وتضمنت المطالب، تحويل إدارة الشركة لاقتطاعات الموظفين المنتسبين لعضوية النقابة بعد إيقافها دون سبب أو طلب من الأعضاء، والتي تشمل اشتراكات الفترة من شهر كانون الثاني 2022 حتى الآن، علما بأن الشركة تقوم باقتطاع اشتراكات المنتسبين من رواتبهم الشهرية دون تحويلها للنقابة.



 




 

 


 

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