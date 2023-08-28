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الإثنين، 28-08-2023 04:03 م

مدير الدفاع المدني يكرم أحد الضباط

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الوكيل الاخباري - كرم مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري اليوم الملازم أول سليمان محمد الطراونة من مرتب مديرية دفاع مدني العقبة ،وذلك لتعامله أثناء إجازته الرسمية مع حادث حريق منزل في منطقة العُمرية بمحافظة الكرك ،حيث قام بفصل التيار الكهربائي وإغلاق أسطوانات الغاز لحين وصول كوادر الدفاع المدني والمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

وأكد العميد الدكتور محمد العمري أن هذا العمل الدؤوب والمعطاء هو تجسيد حقيقي لتوجيهات جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الهادفة إلى توفير أعلى درجات السلامة والأمان لأبناء الوطن ونموذج حقيقي للأدوار التي تقوم بها مرتبات الامن العام/الدفاع المدني.

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