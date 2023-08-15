الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بشأن نتائج التوجيهي

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

حادث تصادم بين 11 مركبة في عمان دون اصابات بشرية

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

الثلاثاء، 15-08-2023 03:32 م

تاركاً خلفه زيه المدرسي وحقيبته .. تفاصيل مدمية ترويها والدة الطفل امير بعد وفاته بحادث دهس

1 (36)


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

بدموع الفراق وألم الذكريات ، ودعت اسرة الشوبكي فلذة كبدها الطفل امير ذو الـ 9 اعوام بحادث دهس مروع اودى بحياته قبل أيام قليلة من بلوغه العشرة اعوام وعودته لمدرسته لتنضم بذلك لمئات الأسر التي فقدت اعزاء بحوادث سير اليمة على الطرقات  . 

وبقلب يعتصره الألم روت والدة الطفل امير لـ "الوكيل الإخباري" لحظات صعبة مرت على جسد طفلها يوم الحادثة ، حيث كانت عائلة أمير تحتفل بزفاف أحد الأقارب، وكان الطفل الصغير برفقة أخيه وشقيقته ووالديه .

تضيف: "في لمحة، وحينما خرج أمير للهو واللعب مع رفاقه في احدى الساحات العامة فوجئ جسده الصغير بمركبة دفع رباعي تدهسه مراراً اولها بالعجل  الأمامي وثانيها بالعجل الخلفي مع عدم دراية قائد المركبة على ماذا صعد، هنا تحول فرحنا إلى مأتم".

وتابعت :"حينما سمع قائد المركبة اصوات الناس تعلوا مفجوعين بقساوة المشهد ادرك ماذا حدث ولاذ بالفرار ليسلم نفسه لاحقاً للمركز الامني " 

اضافة اعلان


ووصفت والدة أمير، بأنها لحظات لا تُطاق من الألم حينما تلقت الخبر ،  حيث انها سمعت صيحات الناس وهم ينادون باسم أمير ، وعندما هرعت لترى ما حدث، لم تتمكن من تحمّل المشهد المروّع الذي وجدته وكيف امتلأت الأرض بدمائه قائلة :" لم يسمحوا لي بالنظر إلى جثمانه، فقد كان المشهد مروعاً للغاية، لم ارى الا  الدماء ". 

وتابعت الأم المكلومة حديثها واصفة مرارة الذكريات التي لم تغيب لحظة عن دماغها منذ لحظة فراقه ، حيث ان امير كان ينتظر يوم 20 آب بفارغ الصبر ليحتفل بيوم ميلاده وسط رفاقه في المدرسة قائلة : "حكالي ماما جيبيلي كيك ومسرح دمى وهدايا الي ولصحابي على المدرسة "، حين وعدته حينها باتمام رغبته . 

وقالت والدته التي لم تكف لحظة عن البكاء :" تركلي كل اشي وراه .. زيه المدرسي .. حقيبته الجديدة .. ملابس عيد ميلاده ،.. حتى حذائه الجديد اللي لبسه يوم الحادث، .. كان بدو يصير مهندس طيران وهو كان شاطر وذكي .. ابني البكر .. حبيبي الله يرضى عليه  ويرحمه" . 

 

واختتمت موجهة رسالة لجميع السائقين بضرورة الانتباه حيث ان الشارع ملك عام للجميع ، للأطفال والكبار والشباب داعية باعلى صوتها الى ايقاف استنزاف الدماء بمثل هذه الحوادث المفجعة .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64db837f5ba80

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

exFNOhx7qMjwr7nEybVZOvUBPtuCSQQC1R14PNTI

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بشأن نتائج التوجيهي

6382771441596068064

الحنيطي يزور مديريتي سلاح الهندسة الملكي والتموين والنقل الملكي

df3a607155a5d5c4044ea162495c1bdd

إطلاق برنامج حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

64db74880bac2

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

WhatsApp Image 2023-08-15 at 15.34.29

المواصفات تمنح "علامة الجودة" و "حلال" لعدد من الشركات

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 4

الامن العام : 3 وفيات و 12 إصابة بحادث تدهور باص

الدفاع المدني 4

حادث سير على طريق المطار - صورة

الدفاع المدني 4

إصابة طفل بحادث دهس في عمان

الدفاع المدني 4

وفاة شخص دهسا في البادية الشمالية

الدفاع المدني 4

وفاة مواطن بحادث دهس في عمان

الدفاع المدني 4

اصابتان بحادثي دهس في عمان