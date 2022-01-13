الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 06:55 م

مدير المؤسسة التعاونية الأردنية يطلع على قصص نجاح في المفرق

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 الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح محمد الشلبي، اليوم الخميس، مشاريع تنموية لعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة المفرق.

واطلع الشلبي، بحضور مديرة تعاون المفرق لمياء شديفات، على قصص نجاح لجمعيات تعاونية من خلال تنفيذها لمشاريع ريادية ساهمت في خدمة المجتمعات المحلية، موضحا أن ما حققته الجمعيات التعاونية من نجاحات في مشاريعها ينعكس إيجابا على أعضائها والعاملين فيها بالدرجة الأولى، إضافة لمساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة.

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