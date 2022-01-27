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الخميس، 27-01-2022 05:52 م

مدينة الحسين للشباب توضح حول الخسائر الناجمة عن المنخفض الجوي

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 الوكيل الاخباري - قال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة اليوم الخميس، أن المنخفض الثلجي تسبب بسقوط من 800 إلى 1000 شجرة في غابة المدينة.

وأوضح الخلايلة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم، أن هذه الاشجار معمرة ويقارب عمرها 55 عاماً منذ تأسيس المدينة الرياضية، ولذلك هي خسارة كبيرة خاصة وأن البيئة في المدينة الرياضية وثلثيها من الغطاء الأخضر، مشيراً إلى أن نوعية الاشجار المزروعة هي من أشجار السرو ذات الجذور السطحية، ولذلك فهي شديدة التأثر خاصة إذا كانت مائلة قليلاً.

وأوضح الخلايلة إلى زراعة ما يقارب 2000 شجرة في كل عام، وسيتم تكثيف زراعة الأشجار خلال الفترات المقبلة لتعويض كل تلك الخسائر.

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