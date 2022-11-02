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الأربعاء، 02-11-2022 05:33 م

مذكرة تعاون استثماري بين الأردن وهنغاريا

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الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، مذكرة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

وقالت السقاف، في بيان صحفي، اليوم، إن توقيع مذكرة التعاون مع نظرائنا في جمهورية هنغاريا، جاء سعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفؤ وفعال؛ لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، ويمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين مع مراعاة التشريعات والقوانين الوطنية المعمول بها بذات الشأن.

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