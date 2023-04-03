مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية والمركز الجغرافي الملكي

الوكيل الإخباري - وقعت دائرة المكتبة الوطنية والمركز الجغرافي الملكي مذكرة تعاون، اليوم الاثنين، في مبنى الدائرة.

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وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون القائم بين الجانبين، خاصة في مجال التوثيق وأرشفة وحفظ الوثائق.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتبة اليوم، وقع المذكرة عن الدائرة مديرها العام الدكتور نضال الأحمد العياصرة، وعن المركز مديره العام العميد المهندس معمر كامل حدادين.



وتنص المذكرة على التعاون في مجال إيداع المصنفات والمؤلفات المتخصصة بالعلوم الجغرافية والخرائط بأنواعها كافة، وتبادل المطبوعات والكتب والمخطوطات وأية وثائق أو صور من شأنها تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما والإعداد لمختلف الأنشطة المهنية من أجل نشر ثقافة التوثيق من خلال عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات.



وخلال حفل التوقيع، قال الدكتور العياصرة إن المكتبة الوطنية ذاكرة الوطن وذاكرة الآباء والأجداد وإن الغالبية العظمى من الوثائق الموجودة فيها لها علاقة بالقوات المسلحة، لافتا إلى أن المركز يحتوي على وثائق مهمة تؤرخ لطبيعة وتضاريس الأردن والتي من خلالها يمكن دراسة طبيعة الحياة فيها وتطورها، وإن توقيع المذكرة سينعكس إيجابا على كل من المكتبة والمركز.



من جهته، أعرب المهندس حدادين عن اعتزازه بالتعاون مع المكتبة الوطنية وبالتشاركية مع مؤسسات الدولة من خلال توقيع مذكرات تعاون والذي يعتبر عملاً تكاملياً بين المؤسسات لاستدامة عملها على المستوى الوطني، منوها بأن المركز الجغرافي من أقدم المؤسسات على مستوى الوطن العربي فيما يخص الخرائط والصور الجوية.