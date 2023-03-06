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الإثنين، 06-03-2023 01:04 م

الأمانة: 79 فريقا للرقابة على الأسواق خلال رمضان والتشديد على بسطات العصائر

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مدير الرقابة الصحية في أمانة عمان الدكتور خلدون الهوادي تشكيل 79 فريقا للرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وقال الهوادي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الفرق تتوزع على 44 فريقا يمثلون المديريات الصحية بالمناطق، و30 فريقا للتفتيش على المنشآت الاقتصادية و5 فرق متنقلة مع مرافقة أمنية وتركز على إزالة المخالفات وخاصة البسطات العشوائية التي تبيع العصائر الرمضانية.

وأضاف أن الفرق ستقوم بالتأكد من سلامة الأغذية وطرق التخزين في المستودعات واللحوم بالإضافة إلى التشديد على البسطات التي تبيع العصائر والنكهات على أساس أنها طبيعية وهي صناعية وتباع بطرق مخالفة ودون تراخيص.

وأشار الهوادي إلى أن العصائر يجب أن تباع في منشآت حاصلة على تراخيص مسبقة ولديها الإمكانيات للبيع بعبوات صحية ومبردة داخل ثلاجات معدة لهذه الغاية مع إبراز بطاقات البيان وتاريخ الصلاحية.

وبيّن أن الرقابة ما قبل ساعات الإفطار ستكون عل المنشآت الاقتصادية ومحلات بيع المواد التموينية واللحوم والعصائر، أما بعد الافطار فإن التركيز سيتركز على المقاهي ومحلات الحلويات والخيم الرمضانية.

وشدد على أن فرق الأمانة ستقوم بإنذار المنشآت التي ترد بحقها مخالفات، وفي حال تكرار المخالفات أو وجود مكرهة صحية فإنه سيتم إغلاق المنشأة وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار إلى أن موعد شهر رمضان المبارك العام الحالي فلكيا سيكون في 23 آذار الحالي.

 




 

 


 

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