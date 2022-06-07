مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وأمانة عمان

الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة عالية الطبّاع رئيسة مجلس إشراف مركز "زها" الثقافي، اليوم الثلاثاء بمقر المركز في عمّان، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومركز "زها" التابع لأمانة عمّان الكبرى.



ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزيرة الثقافة هيفاء النجار وعن المركز أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، بحضور مديرة المركز رانيا صبيح.



وتهدف المذكرة إلى تحفيز وتنمية قدرات الأطفال، وتشجيعهم على تنمية المعارف وجوانب الإبداع والابتكار لديهم من خلال البنود التي نصت عليها.

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