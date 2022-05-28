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السبت، 28-05-2022 11:08 م

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث

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الوكيل الاخباري - انطلقت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث، الذي ينظمه بيت الشعراء تحت عنوان "دورة الشاعر نايف أبو عبيد"، حضور امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري.

وقال مدير المهرجان رئيس بيت الشعراء الشاعر سمير قديسات في كلمة له بحضور مدير ثقافة اربد عاقل خوالدة، وعدد من الشعراء الأردنيين والعرب، إن المهرجان يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين، وبمشاركة كوكبة من الشعراء والمثقفين، وضمن فعاليات إربد العاصمة العربية للثقافة 2022.

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