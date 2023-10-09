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الإثنين، 09-10-2023 04:56 م

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والكهرباء الأردنية

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الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدلله، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لاستدامة التعاون والتنسيق في الاستعداد لموسم الشتاء وتقليم الأشجار، ومتابعة جميع التداخلات مع أسلاك الشبكة الكهربائية في عمان وإقليم الوسط.

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وأكد الحنيفات بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، أن المذكرة تأتي استكمالاً للجهود المشتركة على مدى العام الماضي التي أثمرت عن تقليم 25 ألف شجرة تشابكت وتداخلت مع الشبكة الكهربائية في العاصمة وإقليم الوسط، ما اسهم في تقليل الانقطاع الكهربائي.


وأشار إلى التشاركية واستمرار التعاون مع الشركة خلال هذا العام، إذ سيجري تقليم قرابة 20 ألف شجرة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز ما يزيد على 70 بالمئة منها.


من جانبه، بين عبدلله أهمية التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة، والتشاركية لخدمة المواطنين، داعيا المواطنين إلى متابعة نمو الأشجار داخل حدائقهم المنزلية وتقليمها.


وتستقبل الوزارة الملاحظات حول تساقط الأشجار وتداخلها وتلامسها مع الشبكة الكهربائية على الخط الساخن (065341116).

 

 

 




 

 


 

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